La pujada de l'IVA al preu de l'orxata desferma la polèmica al País Valencià

Els Pressupostos Generals de l'Estat pel 2021 contemplen una pujada de l'IVA a les begudes ensucrades. Amb la intenció de promoure la dieta saludable, l'impost pujarà del 10 al 21%. En aquest grup s'hi troba l'orxata tradicional, i això no ha agradat a Compromís.



El portaveu al senat de la formació, Carles Mulet, ha demanat al govern de Pedro Sánchez per excloure els sucs i nèctars sense sucre i que s'analitzi el cas de la beguda valenciana per excel·lència. En aquests casos, explica, es perjudica el sector primari "que no està preparat per més patacades".

En referència al cas concret de l'orxata, ha assegurat que "una mesura pensada des d'una butaca i no des del camp, pot fer caure el consum d'un producte natural que necessita portar un 10% de sucre.En aquest sentit, ha criticat que es consideri aquestes begudes "un producte nociu" i ha recordat que, per exemple, els productors de cítrics locals "ja estan castigats per l'acord amb Mercosur -que traurà els aranzels en productes procedents de Sud-amèrica- i amb altres països o associacions internacionals.En la mateixa direcció, Mulet proposa etiquetar els productes d'elaboració vegetal amb els criteris de procedència de les xufes o la fruita, perquè al consumidor "li quedi clar" d'on ve la matèria primera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor