Calvo: «L'obligatorietat de les vacunes no és legalment possible»

Altres notícies que et poden interessar

La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha assegurat que "l'obligatorietat de les vacunes no és legalment possible" i que cal respectar la llibertat de cada ciutadà de decidir si es vacuna o no, en el marc del pla de vacunació contra la Covid-19 que l'Executiu aprovarà aquest dimarts."No avancem esdeveniments. Anirem veient, perquè nosaltres pensem que la societat va respondre a la vacuna, sobretot els col·lectius de risc", ha dit en una entrevista a El Periódico aquest diumenge.Per a ella, "l'important és disposar de les vacunes, que van per bon camí" i demanar a tota la població confiança i tranquil·litat davant la vacunació, i ha avançat que el Govern treballa amb les comunitats autònomes perquè aquest any els ciutadans poden celebrar Nadal sense córrer riscos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor