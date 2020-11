Autoritzen d'urgència als EUA l'ús contra la Covid del fàrmac amb què es va tractar Trump

Altres notícies que et poden interessar

L'Agència d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, en anglè) ha donat llum verda a la utilització d'urgència del fàrmac de la biotecnològica Regeneron per tractar la Covid-19 al país, segons es fan ressò diversos mitjans. Aquest tractament, fet a base d'anticossos, és el mateix que va emprar a l'octubre el president nord-americà Donald Trump quan va contreure la Covid.El tractament es podrà aplicar a persones de més 12 anys que hagin donat positiu per Covid-19 i tinguin risc de desenvolupar un cas greu. El medicament és un còcte d'anticossos que, en estudis preliminars, han mostrat resultats esperançadors a l'hora de contenir la infecció, sobretot si es dona durant les fases inicials de la malaltia.Després de donar positiu a l'octubre, Trump va ser tractat amb el fàrmac de Renegeron, malgrat que el seu ús no estava autoritzat per la FDA. En concret, va rebre una dosi de 8 grams del còctel d'anticossos.

