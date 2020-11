Converteixen la plaça Catalunya en una discoteca per protestar pel tancament del sector

El col·lectiu ha organitzat un dispositiu per establir un perímetre amb seguretat al voltant de l'espai central de la plaça Catalunya, on també s'hi ha habilitat un control d'accés on s'ha pres la temperatura i s'ha subministrat gel hidroalcohòlic als assistents. A l'interior de la plaça s'hi ha establert espais amb números assignats a cada grup d'assistents, i s'ha muntat una tarima amb una cabina on s'hi ha punxat música.Des del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província, el seu secretari general, Ramon Mas, s'ha mostrat sorprès per la decisió de no obrir les sales de concert. "Sabíem que les discoteques no podríem obrir, però no les sales de concerts, per això avui reivindiquem com podria ser una discoteca a l'aire lliure", assenyala.És per això que demana a l'administració que faci un pla d'ajudes reals per al sector, donat el gran impacte que té i tindrà el tancament del sector. "Ja fa vuit mesos i mig que estem tancats, amb més de 25.000 euros mensuals perduts, 3.500 empreses i més de 25.000 treballadors directes afectats", apunta.Amb tot, calculen que aproximadament el 25% de les empreses no podran obrir si les mesures restrictives s'allarguen fins el desembre i més enllà i adverteix de la desaparició de més del 70% del sector en el pitor dels casos. Amb tot, Mas considera que els criteris del Procicat per mantenir el sector tancat "no s'entenen", donat que no se'ls facilita dades mèdiques que sostinguin les decisions que els afecten directament.Mas apel·la a la "il·lusió" per reobrir, amb la possibilitat d'implementar un sistema de cribratge amb tests ràpids i l'arribada de la vacuna. Des de la Federació Catalana de Locals Nocturns, el seu secretari general, Fernando Martínez, se suma a les peticions de Mas, donat l'impacte econòmic que l'aturada del sector té en altres que se'n beneficien."Som estratègics en el sector del turisme i la restauració, ens diuen que sense una agenda nocturna no poden obrir perquè la gent no surt", denuncia. Per això, reclama "compensar les mesures sanitàries amb d'altres d'econòmiques".