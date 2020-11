La Guàrdia Urbana dispara contra un individu que els atacava amb un ganivet al passeig de Sant Joan

Batlle ha informat de l'incident des d'una compareixença a l'Ajuntament de Barcelona. Segons ha explicat el tinent d'alcalde, els agents han arribat al lloc dels fets després de ser alertats per diversos veïns que l'home -una persona sense llar, segons les primeres informacions- estava molt alterat i "causant molèsties" a la zona. Quan els agents s'han dirigit a ell, l'home ha actuat "en actitud molt agressiva" i ha tret un ganivet de grans dimensions amb el qual ha tractat d'atacar els agents, ha explicat Batlle.Un d'ells li ha disparat dos trets amb la seva arma reglamentària: un ha impactat en l'home, que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Està sent atès per una ferida de bala a l'abdomen, i Batlle ha informat que està greu però "estable" a l'espera de ser intervingut. El tinent d'alcalde ha avançat que els Mossos d'Esquadra es faran càrrec de la investigació del succés, mentre que afers interns de la Guàrdia Urbana analitzarà l'actuació de l'agent "amb màxima transparència", seguint els protocols.Preguntat textualment per si ha estat una actuació desmesurada, ha dit: "Hem de veure quin tipus d'agressió estava realitzant aquesta persona. Són temes que hem de deixar reposar i investigar". "Ha estat una intervenció ràpida. De poca estona, però pel que sembla hi havia una actitud molt agressiva per part d'aquesta persona", ha recalcat. Batlle ha posat els fets en coneixement de l'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, i dels portaveus dels partits polítics a l'Ajuntament. També ha contactat amb el departament municipal responsable d'atenció a persones sense llar per conèixer de la situació de l'home, a què ha desitjat un ràpid restabliment.