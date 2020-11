Casado, Ayuso i Almeida participaran en la manifestació contra la nova llei d'educació

El president del PP, Pablo Casado, participarà aquest diumenge a la manifestació de Madrid contra la reforma educativa, l'anomenada 'Llei Celaá', que ha convocat la plataforma Més Plurals en defensa de l'educació concertada i l'educació especial.L'acompanyaran, entre d'altres, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Casat se sumarà a la marxa amb vehicles convocada a Madrid entre les 11.00 i les 13.00, desplaçant-se en cotxe, com demana l'organització i visitant, posteriorment, una de les taules que ha instal·lat el PP per recollir signatures abans de recórrer davant el Tribunal Constitucional aquesta norma, segons ha informat el partit.També hi seran en aquesta convocatòria contra la Llei Orgànica de Modificació de la LOE (LOMLOE) Ayuso, Almeida, el vicesecretari de Política Territorial, Antonio González-Terol, el vicesecretari de Comunicació, Pablo Montesinos i la vicesecretària de Sectorial, Elvira Rodríguez. "Diumenge ens veiem a la manifestació # StopLeyCelaá", ha assegurat Casado al seu Twitter, just després de reunir-se a Lleida amb representants de centres d'educació concertada i especial "per defensar la llibertat de les famílies a triar l'escola dels seus fills" . El passat 6 de novembre també es va reunir a Barcelona amb entitats que defensen el bilingüisme.