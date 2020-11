Pfizer sol·licita que s'aprovi amb emergència la seva vacuna per començar a distribuir-la

Altres notícies que et poden interessar

Pfizer ha sol·licitat aquest divendres al regulador dels medicaments dels Estats Units l'autorització d'emergència per poder començar a distribuir la seva vacuna contra el coronavirus, convertint-se així en la primera que ho fa. A principis d'aquesta setmana, la companyia va anunciar que la seva candidata a vacuna contra la Covid-19 és eficaç en més del 95% , després de l'"èxit" de la primera anàlisi intermèdia dels assajos clínics de fase 3.La farmacèutica nord-americana, que ha desenvolupat la vacuna amb el seu soci alemany NioNTech, ha tramitat la petició a l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les seves sigles en anglès) aquesta autorització que permetria a la població accedir a la vacuna abans que se li atorgui l'aprovació completa. S'espera que la FDA dediqui les properes setmanes a revisar les dades, i la vacuna podria estar disponible a mitjans o finals de desembre.Un grup d'assessors externs de la FDA, experts en malalties infeccioses i bovines, es reunirà el 10 de desembre, cosa que permetrà que les dades obtingudes a partir d'assajos clínics s'examinin en públic per reforçar la confiança."És amb gran orgull i alegra, i fins i tot amb una mica d'alleujament, que puc dir que la nostra sol·licitud d'autorització d'ús d'emergència per a la nostra vacuna Covid-19 està ara en mans de la FDA", va comunicar el director executiu de Pfizer, Albert Bourla. "Aquest és un dia històric, un dia històric per a la ciència i per a tots nosaltres. Només han passat 248 dies des del dia en què anunciem els nostres plans de col·laboració amb BioNTech fins al dia de la presentació", ha celebrat.L'aprovació d'aquesta autorització però, no equival a una aprovació total. Es tracta d'un instrument que permet que els productes es facin servir en circumstàncies excepcionals abans que totes les proves estiguin disponibles, tot i que la FDA ja ha qualificat la sol·licitud d'"encoratjadora".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor