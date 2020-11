Twitter desafia Trump: els comptes oficials de la Presidència nord-americana seran per Biden

Twitter ho té clar. La xarxa social de l'ocellet blau ha informat que atorgarà els comptes oficials vinculats a la Presidència nord-americana al president electe Joe Biden i el seu equip de govern. La companyia "està preparant activament el seu suport a la transició dels comptes institucionals de la Casa Blanca per al 20 de gener (data de la presa de possessió)", ha assegurat un portaveu en declaracions al diari " The Hill ".Així doncs, traspassarà els comptes @POTUS, @whitehouse, @VP, @Flotus i diverses més en coordinació amb Arxius Nacionals i l'Administració de Registres. A més, tenen previst reunir-se amb representants de l'equip de Biden per abordar l'ús d'aquests comptes.Per exemple, el compte @POTUS (President Of The United States) té més de 32 milions de seguidors. En aquest sentit, tots els missatges de l'Administració Trump seran arxivats i el compte quedarà net, sense cap missatge.Tot i això, cal apuntar que, a diferència del que va fer en el seu moment Barack Obama, Trump ha fet servir més sovint el seu compte personal, @realDonaldTrump, que l'oficial. Precisament en aquest compte personal és en el qual ha abocat una gran quantitat d'acusacions de frau relatives a les eleccions presidencials del passat 3 de novembre que Twitter ha estat etiquetat com a disputa o directament com a desinformació.En el moment que deixi de ser president, Trump perdrà els privilegis que dona Twitter als líders mundials i podria patir conseqüències per aquest tipus de missatges.

