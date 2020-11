Un home agredeix el seu germà a Palafrugell i s'atrinxera al garatge de casa seva amb set armes de foc i cinc ganivets

La Policia Local de Palafrugell i els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 54 anys que s'havia atrinxerat al garatge de casa seva, després d'agredir el seu germà. Els fets han passat aquest dissabte pels volts de les deu del matí al carrer Sant Isidre.L'arrestat, que pateix problemes de salut mental, ha patit un brot psicòtic i ha colpejat el seu germà que ha aconseguit escapar de casa i avisar la Policia Local. Aleshores, l'home ha decidit atrinxerar-se al garatge amb, almenys, quatre armes llargues, tres pistoles, vuit carregadors i cinc armes blanques de grans dimensions com ganivets per anar a cacera.Pocs instants després han arribat diverses dotacions de la policia que han decidit tallar diversos carrers per evitar incidents. Més tard han vingut diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que ha atès al germà agredit.A partir d'aleshores, els policies han intentat convèncer i calmar el sospitós per tal que sortís del garatge. Una estona més tard, pels volts de tres quarts de dotze del migdia, l'home s'ha decidit a mirar la situació que s'havia creat al voltant i, en un descuit, els agents de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra l'han pogut reduir abraonant-se a sobre d'ell. Posteriorment se li ha subministrat un calmant i ha estat atès pel SEM.Una vegada desallotjat del garatge, efectius de Mossos d’Esquadra han intervingut un total de quatre armes llargues, tres pistoles, vuit carregadors i les cinc armes blanques.

