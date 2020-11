Detenen un home a Alacant per intentar fugar-se amb un cotxe patrulla

Agents de la Policia Local d'Alacant han detingut durant la matinada d'aquest dissabte un jove de 24 anys que ha intentat escapolir-se amb el mateix cotxe patrulla i ha acabat estimbant-lo contra un mur. Durant l'intent d'escapatòria també va provar d'atropellar uns agents que han resultat ferits.Els fets van passar al carrer Bèlgica, al voltant de les 03.30 hores de la nit, quan una dotació de Policia Local va anar a un hotel on un client estava alterant l'ordre públic. Els agents, en arribar, van trobar al pàrquing de l'hotel a un jove "en un estat d'excitació" que mostrava "una actitud poc col·laboradora". A la vista del seu estat i a petició del jove, els policies van procedir a comissionar una ambulància, segons ha detallat l'Ajuntament en un comunicat.Quan van arribar els sanitaris, l'home va sortir corrents des de la part posterior de l'aparcament fins a la porta principal i es va ficar al cotxe patrulla, ocupant el seient de conductor. Tot i que els agents li van demanar que baixés, el jove va fer cas omís arrencant el vehicle policial mentre els agents obrien les portes davanteres. En aquell moment, l'individu va posar la marxa enrere i va moure el cotxe "intentant atropellar els agents", segons el consistori.Els policies van aconseguir retirar les claus del contacte i immobilitzar el vehicle, evitant així la fugida del jove, tot i que el vehicle va arribar a circular marxa enrere uns quinze metres i va impactar contra unes jardineres i el mur que delimita el pàrquing. Finalment, els agents van immobilitzar a l'home, que va ser atès pels serveis mèdics d'una unitat SAMU.Dos agents de la Policia Local han resultat ferits amb lesions i contractures en diverses parts del cos i han hagut de ser atesos pels efectius sanitaris. D'altra banda, el vehicle policial ha quedat danyat en la seva part posterior i presenta una de les rodes del darrere rebentada a conseqüència de l'impacte contra el mur.Per tot l'anterior, la Policia Local ha detingut aquest home per un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat i per suposadament provocar lesions a dos agents. El jove ha estat traslladat a la Comissaria fins que passin a disposició judicial.

