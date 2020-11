La CUP crida a fer un «front comú» per aïllar Vox el 14-F

La CUP ha aprovat aquest dissabte un document en el qual s'insta als partits polítics catalans a fer un "front comú per aïllar Vox" durant les pròximes eleccions catalanes previstes pel 14 de febrer i i la creació d'un Pacte Nacional Antifeixista.Els anticapitalistes consideren necessari fer un pas endavant per "no cedir ni un pam dels carrers i de les institucions a aquells que promouen l'odi", informen en un comunicat. Per aquest motiu, proposen establir un "front antifeixista i popular" treballant al costat de les organitzacions que defensen els drets fonamentals.A més a més, demanen crear un codi deontològic per a representants polítics que sigui vinculant i un mecanisme de control de campanya per garantir que el racisme, la xenofòbia i el masclisme no s'utilitzin com a instruments electorals. Tanmateix, també reclamen pactar un espai als mitjans de comunicació per organitzacions de drets humans que sigui igual o superior al que tingui Vox per "contrarestar el seu discurs".La diputada de la CUP al Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, assegura que resulta "imprescindible" que a Catalunya es faci honor a la història política antifeixista i d'organització de la societat civil per fer front als plantejaments de l'extrema dreta. Alhora ha reclamat fer una "defensa explícita, oberta, orgullosa i amb dignitat dels valors que defensen el feminisme, l'ecologisme i l'antiracisme".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor