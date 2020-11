Mor l'actor Kirby Morrow als 47 anys, veu de «Bola de Drac Z» i «X-Men»

L'actor Kirby Morrow, conegut pels fans per posar veu a Goku, el protagonista de la saga Bola de Drac Z en la seva versió anglosaxona, ha mort als 47 anys. L'actor, natural d'Alberta, Canadà, també va posar veu a Scott Summers (Cíclop) en la sèrie X-Men: Evolution i a Teru Mikami en el doblatge de la sèrie d'animació japonesa Death Note.La mort de Morrow va ser anunciada a través d'una publicació de Facebook pel seu germà, Casey Morrow. "Kirby va ser una persona beneïda i talentosa que va portar alegria a molts, però també va prosperar amb tot el seu amor i amistat. Ell va viure per això i el va alimentar cada dia", va escriure el germà de l'actor que no va donar més detalls sobre la causa o circumstàncies de la mort.A més dels seus treballs com a actor de veu, on a més de Bola de Drac Z, X-Men i Death Note destaquen títols com Lego Star Wars, Tortugues Ninja, Lego Ninjago, Transformers, Lobezno vs Hulk o Inuyasha, Morrow també es va fer conegut entre els fans de la mítica sèrie de ciència ficció Stargate: Atlantis, on va interpretar a l'Capità Dave Kleinman durant vuit episodis.