VIDEO Una guineu es salta el toc de queda a Solsona

El toc de queda a partir de les 10 de la nit ha fet que molts pobles i ciutats de Catalunya rebin durant les hores nocturnes la visita d'una fauna poc urbana que aprofita la solitud d'uns carrers i places que en altres circumstàncies tindrien presència de gent i vehicles . S'han fet virals les imatges dels porcs fers remenant les deixalles de les ciutats, però també hi ha altres animals, com les guineus que han envaït l'espai vital dels humans.A Solsona, aquesta nit una guineu s'ha passejat tranquil·lament pels carrers de la zona propera a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, furgant entre les escombraries, com ha pogut captar un veí des de casa seva i que ha penjat les imatges a Instagram

