Un estudi científic descobreix que la vacuna contra el xarampió protegeix de la Covid-19

Un estudi científic ha demostrat que que la vacuna triple vírica contra el xarampió, les galteres i la rubèola (MMR) genera un efecte protector contra la Covid-19. Els autors de la investigació aporten proves que els títols d'IgG (Immunoglobulina G) contra les galteres, o els nivells d'anticossos generats d'IgG, tenen una correlació inversament proporcional amb la gravetat dels pacients que ja s'han recuperat o han estat prèviament vacunats.El descobriment s'extreu a partir dels resultats obtinguts a partir de les mostres al dividir un grup de persones en dos grups. En el primer, una cinquantena d'individus amb anticossos MMR de la vacuna MMR II; l'altre, sense haver estat vacunat de MMR II tenint principalment anticossos MMR a partir d'altres fonts, com d'haver passat ja les malalties del xarampió, galteres i rubèola.L'estudi, publicat per l'Associació Americana per la Microbiologia, assevera que existeix "una correlació inversa estadísticament significativa entre els nivells de títols de galteres i la gravetat de la Covid en persones menors de 42 anys que han rebut la vacuna MMR II", assegura l'autor principal de l'estudi, Jeffrey E. Gold.Un descobriment que podria donar resposta a la pregunta de per què hi ha menys casos de coronavirus entre els infants. Segons aquests científics, perquè la majoria van rebre la primera vacuna MMR al voltant dels 12 a 15 mesos d'edat i una segona dosi entre els 4 i 6 anys.El coautor de la investigació, David J. Hurley, afirma que la vacuna MMR II és molt segura i amb molt pocs efectes secundaris. Considera que si té el benefici final de prevenir la infecció per Covid-19, la seva propagació i gravetat, és una intervenció amb molts beneficis i sota índex de risc. La seropositivitat màxima s'aconsegueix a través de vacunacions amb almenys 28 dies de diferència.Els investigadors assenyalen que "seria prudent vacunar als majors de 40 anys independentment de si ja tenen o no títols elevats de MMR en sèrum".

