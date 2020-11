No es podrà saltar el confinament del cap de setmana per assistir a activitats culturals

No es podrà saltar el confinament municipal dels caps de setmana per assistir a activitats culturals. Tot i que dijous el Govern així ho anunciava, al final aquesta mesura no s'ha inclòs a la resolució publicada aquest dissabte al DOGC on s'expliquen els canvis que s'aplicaran en les restriccions a partir d'aquest dilluns . De fet, el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ja avisava divendres que aquesta excepció encara s'havia de valorar.La mesura havia de garantir la viabilitat de festivals com el Temporada Alta, que rep la majoria de públic de fora del nucli on se celebra. Les entrades, però, sí que serviran com a salconduit per superar el límit del toc de queda, i fixa com a límit les 22h per acabar els espectacles culturals.Per altra banda, es manté la suspensió de l'obertura al públic dels establiments amb llicència per a l'exercici de les activitats recreatives musicals de cafè teatre, cafè concert i sales de concert.Una de les altres novetats que inclou el document és l'eliminació de la limitació per a la restauració de servir només sopars entre les 18 h i les 21.30h, com s'havia inclòs en l'última versió del document feta pública divendres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor