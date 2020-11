El DOGC publica les noves mesures definitives per la relaxació de les restriccions per la Covid

El DOGC ha publicat aquest dissabte la resolució amb les noves anunciades pel Govern i que ja han estat aprovades pel PROCICAT sobre la "flexibilització" de les restriccions per fer front a la segona onada. L'itinerari que es posarà en marxa a partir d'aquest dilluns, quan reobriran la restauració, la cultura podran reobrir amb limitació de l'aforament. Com a novetat respecte al que es va anunciar, s'elimina la limitació per a la restauració de servir només sopars a partir de les sis de la tarda. Així mateix, no es podrà trencar el confinament municipal dels caps de setmana per assistir a activitats culturals. El pla tindrà una durada mínima de dos mesos i estarà dividit en quatre fases en les quals es mantindrà el toc de queda entre les deu de la nit i les sis del matí i que estaran espaiades entre elles per un mínim de 15 dies. Les restriccions de mobilitat s'aixecaran a partir del 21 de desembre, quan també s'ampliaran les trobades de sis persones a deu tot coincidint amb el Nadal. No s'avançarà de fase, però, si les dades epidemiològiques no acompanyen i el Govern ja avisa que es pot tornar enrere si empitjoren. El vicepresident Pere Aragonès i la portaveu, Meritxell Budó, van advertir quan van anunciar les mesures que s'ha d'evitar "córrer" per evitar els errors de la desescalada de l'estiu per evitar una tercera onada i que per això cal "fer compatible" la recuperació econòmica amb la "responsabilitat" sanitària.A partir de dilluns 23 de novembre, bars i restaurants podran obrir de les sis del matí fins a les 21.30 hores -pràcticament fins al toc de queda- amb les terrasses amb el 100% d'aforament però amb taules de màxim quatre persones si no són de la mateixa bombolla i separades entre elles per dos metres de distància. L'ocupació de l'interior dels locals es limita al 30% i hauran de garantir ventilació. Aquest aforament es podrà ampliar al 50% a partir de la segona fase i es mantindrà així fins a la quarta.Cinemes, teatres, sales de concerts i auditoris també reprendran la seva activitat a partir del dilluns a un 50% de l'aforament i un topall màxim de 500 persones. En una tercera fase s'ampliaria fins al 70% en cas que les dades evolucionin favorablement. Pel que fa als equipaments esportius, també reobren al 50% en el cas que siguin a l'aire lliure. Els gimnasos, en canvi, ho hauran de fer al 30% i sense possibilitat d'utilitzar els vestidors, a excepció dels usuaris de les piscines.Pel que fa als comerços, es mantindrà l'aforament del 30% en el cas dels que tinguin menys de 800 metres quadrats. La capacitat anirà augmentant a mesura que s'avanci de fase. Per exemple, a partir de la segona, previsiblement a partir del 7 de desembre, s'incrementarà al 50% i a partir d'aleshores podran obrir també els grans centres comercials.En l'àmbit educatiu, es mantindran les classes presencials fins a la secundària. Universitats i batxillerat continuaran amb l'ensenyament telemàtic. Pel que fa a les extraescolars, continuaran obertes les que organitzen els centres educatius amb els grups estables. Reobriran les no reglades però amb grups limitats a sis persones. Continuaran tancades les ludoteques, les sales de joc i els bingos.

