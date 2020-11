Els socialistes recorden a Ernest Lluch en el 20è aniversari del seu assassinat

🔴🗞️“Ernest Lluch volia un catalanisme molt obert, extens, i que mai no es pogués dividir”.@miqueliceta.



🌹El PSC recorda l’exministre i dirigent socialista en el 20è aniversari de la seva mort.https://t.co/rJGuTjoA6w#Lluch20Anys#SomPSC/❤️ pic.twitter.com/RTZRb7aH8V — Socialistes (PSC) /❤ (@socialistes_cat) November 21, 2020

Hace 20 años el terrorismo asesinó a Ernest Lluch. Hoy honramos tu memoria. Gracias por tu gran labor política, tu ejemplo y valentía. Gracias por hacer de todos la Sanidad Pública. Con ella, hoy se combate la pandemia y se salvan miles de vidas.

Gràcies, Ernest.#Lluch20anys 🌹 pic.twitter.com/0OyPKXn8tP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 21, 2020

Sentit homenatge a l'exministre socialista Ernest Lluch en record del 20è aniversari del seu assassinat per ETA. En l'acte telemàtic que ha organitzat aquest matí el PSC en la seva memòria, la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, també ha rememorat la figura de Lluch i ha reivindicat que "la seva defensa dels valors democràtics i de la capacitat integradora del diàleg són avui un llegat a l'alçada de la seva tasca com a ministre", ha afirmat.Batet ha posat en valor la "reivindicació de la llibertat i de progrés" de Lluch al llarg de la seva la trajectòria professional i vital, i ha destacat el seu compromís amb la convivència pacífica en societat. "En aquests dies en què tant parlem de reconstrucció social i econòmica i en què tant invoquem la necessitat d'acords i consensos, és bo recordar que Lluch va saber participar des del Govern central i també des de l'oposició en grans acords en moments de crisi", ha assenyalat.Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha lloat Lluch com una persona de "profunds valors", reformista, defensor del progrés de la societat i de la millora permanent. Iceta també ha posat en valor la fortalesa interior del socialista pel seu afany en trobar punts d'entesa i consens amb qui l'amenaçaven.A través de les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sànchez, també ha tingut unes paraules de reconeixement a la seva tasca per la sanitat pública remarcant que, gràcies a ella, "avui es combat la pandèmia i se salven milers de vides".En el mateix sentit s'ha pronunciat el ministre de Sanitat Salvador Illa que ha reivindicat els "principis rectors" que l'exministre va aportar al sistema sanitari espanyol que, segons diu, encara a dia d'avui continuen sent fonamentals.Finalment, l'exministre socialista i president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó, també ha lloat la figura de Lluch com a intel·lectual, professor, escriptor i divulgador: "Aquest record hauria de servir en aquests moments en què el diàleg és també tan necessari".Ernest Lluch, que va ser ministre de Sanitat i Consum entre els anys 1982 i 1986, va ser assassinat al 2000 a Barcelona, a l'edat de 63 anys, quan dos membres de la banda terrorista ETA li van disparar a l'aparcament de casa seva.

