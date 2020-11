Acusen Aitana de plagi

L'storie d'Instagram on el perfil es queixa i acusa Aitana de plagi

El disseny del compte BadassPrints i que, suposadament, ha plagiat Aitana

La marca de disseny de roba feminista Badass Prints denuncia plagi per part d'Aitana. En concret es tracta del disseny logotipat "Don't fake orgasms" (No fingeixis orgasmes) que la jove cantant acaba d'incorporar en una dessuadora a la seva botiga de merchandising Des de Badass Prints manifesten que els sembla "molt fort" que artistes amb el seu abast i infraestructura "hagin de copiar a dissenyadores independents en comptes de pagar un professional perquè desenvolupi un concepte pel seu merch". Per ara, Aitana no s'ha pronunciat sobre aquestes acusacions.

