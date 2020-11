Salut situa l'activitat hospitalària desprogramada durant la segona onada per sota del 10%

Altres notícies que et poden interessar

L'activitat hospitalària que s'ha hagut de desprogramar als centres hospitalaris durant la segona onada de la Covid-19 serà inferior al 10%. Així ho ha avançat el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, en una entrevista al 324, unes xifra que encara és provisionals perquè es calcula "a mes vençut" i que ha atribuït a l'experiència de la primavera passada i als "reforços i canvis administratius".Comella ha reiterat que les operacions i visites no urgents ajornades aquest any no es podran recuperar fins a finals del 2022, en "18, 20 o 24 mesos". També ha destacat la importància de baixar dels 300 pacients a la unitat de crítics per encarar una "probable" tercera onada de la pandèmia "amb una pressió més baixa".Comellas ha explicat que, des que es posen en marxa les mesures de control fins que la pandèmia s'aconsegueix frenar es produeix un increment de 500 llits de pacients crítics i, per això, és una xifra "molt rellevant"."Amb molta probabilitat hi pot haver una tercera onada i ens ha d'agafar amb una pressió el més baixa possible", ha remarcat. Alhora, ha celebrat que s'hagi pogut mantenir una "grandíssima part" de l'activitat.

