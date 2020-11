Mor un home de 60 anys atropellat per un autobús de l'EMT de València

Un home de 60 anys ha mort aquest dissabte després de ser atropellat per un autobús de l'EMT de València al carrer Barraques del Figuero, a la zona de Natzaret, segons ha confirmat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).El succés s'ha produït en el matí d'aquest dissabte. L'home havia resultat ferit després de ser atropellat per un autobús. Fins al lloc del sinistre s'hi ha desplaçat una unitat del Servei d'Assistència Mèdica d'Urgències (SAMU) per atendre el ferit, que finalment ha mort.

