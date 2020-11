Marc Gasol, sota el radar dels Lakers

La marxa del pivot veterà Dwight Howard als Philadelphia 76ers, obre la porta a Marc Gasol per fer el salt amb els Angeles Lakers, tal com avisa el periodista esportiu del New York Times, Marc Stein.El jugador català, com a agent lliure després d'haver deixat el Toronto Raptors, podria ser el fitxatge necessari per cobrir la vacant que deixa Howard. El jove de Sant Boi ja ha avisat que la seva prioritat és trobar un equip que li permeti lluitar pel títol de l'NBA.Així doncs Marc Gasol, campió amb els Toronto Raptors l'any passat, podria acabar mudant-se a Los Ángeles per entrar a l'equip dels vigents campions i continuar ampliant el seu palmarès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor