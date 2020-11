Denuncien una agressió transfòbica a Barcelona: «Puto travelo!»

L'Eva, una noia transgènere de 19 anys, ha denunciat a través de les xarxes socials que ha patit una agressió transfòbica aquesta passada nit pels carrers de Barcelona. La noia relata que, només sortir de casa, va començar a ser increpada amb diversos insults com "Puto travelo!" o "Engendro!", poc abans de ser agredida brutalment amb cops de puny a la cara, puntades de peu i altres cops arreu del cos.Explica que ser transgènere no la fa "menys normal" i reivindica el seu dret a sortir al carrer, a fer el que vulgui amb les seves xarxes socials i a tenir els mateixos drets que la resta de persones. "Bastant malament ho he hagut ja de passar tota la meva vida intentant ser el que sóc perquè ara vingui algú a arrabassar-m'ho", afirma.La noia, que porta dos mesos vivint a Barcelona, confessa que va venir a la capital catalana "buscant pau, a gaudir d'ella mateixa i a no ser humiliada, agredida o fer-se sentir com un monstre. "Expliqueu-li a la meva mare això, digueu-li a la vostra família que està a quilòmetres que us han fotut d'hòsties per ser transsexuals. No m'ho mereixo", denuncia públicament. "No vull morir demà", conclou.L'Observatori contra l'homofòbia ja s'ha fet ressò del cas i exigeixen a les administracions que es facin "polítiques públiques efectives" per protegir el col·lectiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor