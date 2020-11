Els nous positius per coronavirus ja se situen per sota dels 2.000 a Catalunya

CONTAGIS 329.454 (+1.937) INGRESSATS 2.060 (-134) UCI 527 (-12) DEFUNCIONS 15.433 (+44) Rt 0,76 (=) RISC DE REBROT 331 (-22) Actualització: 21/11/2020

Els nous positius a Catalunya ja se situan per sota dels 2.000. El balanç de Salut d'aquest dissabte els xifra en 1.937, elevant el total des de l'inici de la pandèmia fins a 329.454.També segueix baixant la pressió als hospitals catalans de pacients de coronavirus. Per quart dia consecutiu, la pandèmia dona aire als centres hospitalaris amb una caiguda dels pacients ingressats (-134) i els crítics (-12), que deixa un total de 2.060 ingressats, 527 dels quals estan a l'UCI.Pel que fa al risc de rebrot, segueix en descens a Catalunya i retrocedeix 22 punts en les últimes 24 hores, situant-se en els 331, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, es manté en 0,76, mentre que la incidència a 14 dies cau a 460,89 (ahir era de 495,15). El total de defuncions s'eleva a 15.433, on se sumen les 44 noves morts d'avui.

