Cuixart exigeix que l'única condició per començar a negociar amb l'Estat sigui l'amnistia

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, exigeix que per a negociar amb l'Estat l'única condició sigui l'amnistia. És l'avançament de l'entrevista que aquest dissabte fa El Temps i que publicarà completa en l'edició en paper la setmana que ve. Cuixart insisteix que "la legislatura de la repressió ha d'acabar amb l'aprovació d'una llei d'amnistia". El líder d'Òmnium creu que encara hi ha temps si s'interpel·la els grups parlamentaris catalans d'acordar una llei d'amnistia i aprovar-la "directament". Reclama, també, que els independentistes no es "desorientin constantment amb els cants de sirena de l'Estat".A portes de Nadal, Cuixart recorda que aquest serà el quart que passaran a la presó, i que hi ha "prop de 3.000 represaliats". "Aprofitem-ho com a palanca de transformació democràtica i per denunciar la violació de l’exercici de drets fonamentals a l’Estat espanyol", ha afegit.

