Crida solidària al Pallars per ajudar un jove futbolista de 18 anys amb leucèmia

Julià Fortuny és un jove futbolista de 18 anys de Rialp a qui se li ha detectat una leucèmia. Fortuny, jugador del FC Rialp, està ingressat actualment a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on està seguint un tractament acompanyat de la seva mare, que ha deixat la feina per estar a prop del seu fill.Davant d'aquesta situació, el club del Pallars s'ha mobilitzat per ajudar el jove i la seva família, i ha obert una caixa de solidaritat amb l'objectiu de recaptar fons. El president de l'entitat ha assegurat a Catalunya Ràdio que la campanya ha sortit dels propis companys de Fortuny, molts d'ells veïns i amics.El número de compte on fer els donatius és aquest:Des del club esperen la participació de persones i entitats esportives. Un dels primers en ajudar ha estat el Lleida Esportiu. Segons explica el periodista Dani Badia, el club ha donat una samarreta firmada amb l'objectiu de ser sortejada i també aportarà una quantitat econòmica.

