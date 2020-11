Oriol Mitjà esclata contra Aragonès: «Ha estat egoista i no s'ha preocupat gens per l'interès general»

Altres notícies que et poden interessar

L'epidemiòleg Oriol Mitjà ha criticat amb molta duresa a Pere Aragonès per la seva gestió en la segona onada de la pandèmia del coronavirus. L'investigador l'ha acusat en un tuit d'haver estat "egoista" i no haver-se "preocupat gens per l'interès general" durant aquest període.Aquestes paraules han estat la reacció de Mitjà a la notícia que Aragonès hagi estat escollit candidat d'ERC a les eleccions que se celebraran el 14 de febrer. El doctor afirma que al partit hi ha polítics "honestos i amb vocació de servei públic", però que el vicepresident amb funcions de presidents "no és un d'ells".En aquest sentit, Mitjà, assegura que "Marta Vilalta, Ester Capella, Robert Fabregat i tants altres" sí que reuneixen aquestes virtuts. Aquesta no és la primera ocasió en la qual l'investigador protagonitza crítiques al Govern, especialment sobre la consellera de Salut, Alba Vergés En una segona piulada, Oriol Mitjà ha explicat que "he interaccionat amb molts polítics durant la Covid-19. Sé quins han respost de forma noble i solidària i quins han prioritzat la seva agenda personal. Al final, són més importants les persones que la ideologia dels partits i voldria una persona bona com a president de la Generalitat de Catalunya".

