Aragonès, escollit el candidat d'ERC a les eleccions

Pere Aragonès ha estat escollit el candidat d'ERC a les eleccions del 14 de febrer. El coordinador nacional dels republicans ha obtingut un rècord d'avals, tal com ha informat la formació a través d'un comunicat aquest divendres. Aragonès serà el cap de llista per Barcelona, i l'acompanyaran Marta Vilalta (Lleida), Teresa Jordà (Girona) i Raquel Sans (Tarragona).Aragonès ha obtingut 2.343 signatures, més que les 2.105 que va obtenir Oriol Junqueras a les eleccions europees de 2019. Sans n'ha obtingut 341, Vilalta, 225, i Jordà 284. El procés electoral dels republicans continua en marxa i ara s'haurà de triar els membres que integraran la llista electoral, que es ratificarà el 12 de desembre al Consell Nacional.ERC afronta les eleccions amb bones enquestes. L'últim CEO, fet públic aquest mateix divendres, apunta que els republicans guanyarien les eleccions amb claredat i l'independentisme superaria el 50% dels vots. L'enquesta apunta que, si els comicis es fessin ara, ERC esdevindria primera força, amb 36-37 diputats (ara en té 32), clarament per davant de JxCat, amb 28-30 (ara en té 32), trencant així l'empat dibuixat en l'anterior baròmetre.

