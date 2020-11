El coronavirus, disparat al món: en un mes s'han detectat més contagis que en el primer mig any de pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertit aquest divendres en una roda de premsa que en les últimes quatre setmanes s'han detectat al món més contagis de coronavirus que en els primers sis mesos de pandèmia, en part per l'augment de proves.Tedros ha comentat també que tant a Europa com a Amèrica de Nord s'està produint una saturació als hospitals i a les unitats de cures intensives per culpa de la Covid-19, pel que ha insistit en la necessitat que els països impulsin totes les eines disponibles per lluitar contra el virus.L'executiu de l'OMS ha comentat també les últimes notícies referents als bons resultats obtinguts pels assaigs de diverses vacunes: "Aquesta setmana s'han produït bones notícies, fet que ens segueix donant esperances per posar fi a la pandèmia. Al mateix temps, hem de seguir utilitzant les eines que tenim per interrompre les cadenes de transmissió i salvar vides ara", ha dit Tedros.El director general de l'OMS ha avisat finalment que la pandèmia de la Covid-19 és un "clar recordatori" de l'"íntima relació" que hi ha entre els humans, els animals i el planeta. "No podem protegir i promoure la salut humana sense prestar atenció a la salut dels animals i del nostre medi ambient", ha conclòs.

