Així es desmuntarà a Tortosa el memorial feixista més gran de Catalunya

El Govern va anunciar divendres la retirada del monument franquista de Tortosa . Les obres de "desmuntatge" s'iniciaran, si no hi ha imprevistos, el juliol de 2021, i tot apunta que duraran unes tres setmanes. El vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, i la consellera de Justícia, Ester Capella, van anunciar-ho en una data d'alt contingut simbòlic: 20 de novembre, el 45è aniversari de la mort de Francisco Franco.D'aquesta manera, d'aquí poc més de mig any, el riu Ebre al seu pas per Tortosa quedarà lliure d'aquest controvertit símbol, inaugurat pel dictador l'any 1966. A dia d'avui, és el vestigi franquista més gran de Catalunya. "La seva permanència demostra la debilitat de la democràcia espanyola i la vigència de la petjada del franquisme a les nostres vides", va dir Capella des de la llera del riu. Repassem les set claus d'un procés que culminarà esborrant el monòlit del mig de l'Ebre:

