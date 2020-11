Pesarrodona i Carrasco descarten ser en una llista dels represaliats el 14-F

Vull aclarir que NO em presento com a candidata a cap llista electoral.



Però si dono suport i he signat el manifest d'ARA (Assemblea de Represaliades i Activistes), xq hi estic d'acord totalment.



No us quedeu amb els noms, sinó amb el projecte i amb les idees, si us plau. — Tamara Carrasco Garcia (@TamaraVila83) November 20, 2020

El pallasso i exregidor per ERC de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona s'ha desmarcat "totalment" de la informació que ha aparegut en alguns mitjans segons la qual formarà part de la llista que es vol presentar des de l'Assemblea de Represaliats i Activistes (ARA). "Dono suport a la llista", ha assegurat en conversa amb, "però no hi formaré part". És el mateix argument que l'activista dels CDR Tamara Carrasco, que tot i avalar la iniciativa, ha deixat clar públicament que no hi concorrerà.Pesarrodona argumenta que les informacions publicades es deuen basar en què "han sabut que des de l'ARA es volia presentar una candidatura i han agafat els noms més coneguts". Amb tot, no descarta res pel que fa a participar d'una candidatura de cara a les eleccions del 21-F. "Però si m'hagués de decidir a dia d'avui, no em presentaria", ha aclarit. Segons l'exregidor, "hi ha massa partits independentistes que es volen presentar cadascun d'ells per la seva banda" i, sota el seu criteri, aquest no és "el camí per assolir la independència".Per la seva banda, la veïna de Viladecans Tamara Carrasco ha aclarit a través de Twitter que no es presenta com a candidata "a cap llista electoral". Amb tit, sí dona suport al manifest que ha fet pública la plataforma perquè està d'acord amb el plantejament. "No us quedeu amb els noms, sinó amb el projecte i amb les idees, si us plau", ha demanat.

