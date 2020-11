Un medicament antidepressiu «barat i segur» podria ser efectiu contra la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

L'antidepressiu fluvoxamina podria evitar que les infeccions de Covid-19 empitjorin i pot ajudar a prevenir que els pacients necessitin un ingrés hospitalari, segons indica un assaig de la Facultat de Medicina de la Universitat de Virgínia, als Estats Units. L'assaig clínic va fer-se estudiant 152 pacients externs adults infectats amb el coronavirus. A la meitat se'ls va subministrar fluvoxamina i a la resta, placebo.Cap dels participants que van rebre fluvoxamina van patir "deteriorament clínic" després de 15 dies, mentre que sis pacients que van rebre placebo, sí. D'aquests sis, quatre van ser hospitalitzats entre 4 i 21 dies. Un va necessitar respiració assistida durant 10 dies. Si bé la mida de l'estudi va ser petita, els investigadors apunten que els resultats són estadísticament significatius i que la fluvoxamina mereix un estudi addicional com a tractament de la Covid-19. Per això planegen fer un assaig més gran les pròximes setmanes."Els pacients que van prendre fluvoxamina no van desenvolupar dificultats respiratòries serioses ni van requerir hospitalització per problemes pulmonars. La majoria dels tractaments d'investigació per Covid-19 s'han dirigit als pacients més malalts, però també és important trobar teràpies que evitin que els pacients emmalalteixin prou com per requerir oxigen suplementari o haver d'anar a l'hospital. El nostre estudi suggereix que la fluvoxamina pot ajudar a aquesta part dels infectats", explica un dels líders de l'estudi, Eric J. Lenze, de l'Escola de Medicina de la Universitat de Washington.Els investigadors van descobrir l'any passat que la fluvoxamina pot aturar la inflamació mortal coneguda com sèpsia, en la qual la resposta immunològica es descontrola. El fàrmac va reduir la producció de citocines, que han estat relacionades amb les tempestes de citocines potencialment mortals que es produeixen en els casos severs de Covid-19.Aquesta connexió va impulsar l'equip a investigar la possibilitat que la fluvoxamina pogués tenir un efecte protector per als pacients amb Covid-19. Van pensar que el fàrmac podria ajudar a prevenir les reaccions excessives del sistema immunològic desencadenades pel coronavirus. I el seu treball, publicat a la revista Journal of the American Medical Association , assenyala que podria ser així.Els investigadors van aclarir que hi havia diverses limitacions en la seva investigació. A més de la petita mostra, l'assaig es va veure obstaculitzat per altres factors, com ara que el 20% dels participants van deixar de respondre a les enquestes durant els 15 dies de l'assaig. Els investigadors van determinar que cap d'aquests participants havia requerit hospitalització ni visites a urgències, però no es pot descartar que els participants busquessin tractament en altres llocs."Si un assaig clínic més gran (fase III) confirma els resultats, la fluvoxamina seria un tractament perfecte per als pacients amb Covid-19 recentment diagnosticats. La fluvoxamina no és una droga experimental, és barata i segura i podria estar disponible com a primera línia de defensa per alleujar als hospitals que estan aclaparats per la crisi sanitària", conclouen els científics.

