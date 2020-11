Nou retard per a l'ampliació del CAP Passeig de Sant Joan en plena segona onada

Altres notícies que et poden interessar

L'ampliació provisional del CAP Passeig de Sant Joan de Barcelona haurà d'esperar encara una mica més. L'ambulatori està pendent de trasllat des del 2008 i la pandèmia ha evidenciat les seves limitacions. Com a solució temporal el Servei Català de la Salut (CatSalut) va apostar per la instal·lació d'uns mòduls prefabricats que havien d'estar llestos a l'octubre. El retard en la tramitació burocràtica va provocar que el termini s'allargués fins al gener i finalment els encara s'allargarà més, encara sense data fixada.L'empresa a qui el CatSalut va encarregar la fabricació dels mòduls, Comsa, va recórrer a la subcontractació d'una altra empresa que ara ha fet fallida. Això ha obligat a reiniciar el procés. "Actualment s’estan fent els ajustos al projecte inicial i la nova planificació amb el nou sistema constructiu, que esperem tenir aquesta setmana", expliquen fonts oficials del CatSalut. Segons els treballadors del CAP, el Departament de Salut els ha comunicat que segons la nova previsió els mòduls es podrien estrenar al febrer.Les fonts del CatSalut consultades asseguren que responsables del departament aniran dimecres que ve al CAP per "donar les explicacions i disculpes oportunes" als treballadors. Uns treballadors que han impulsat la creació de la plataforma Nou CAP Fort Pienc Ja! conjuntament amb els veïns del barri per exigir solucions urgents per una ampliació, però, sobretot la materialització del trasllat definitiu a la cruïlla de la Gran Via amb el carrer Nàpols.El 2008 l'Ajuntament i el Govern van signar un Pacte de Ciutat en què reconeixien la necessitat del CAP del Fort Pienc i set ambulatoris més de la ciutat de disposar d'una nova ubicació. En cap dels casos el compromís s'ha complert i la pressió assistencial derivada de la pandèmia els ha portat al límit."Metges i infermers no podem treballar en equip perquè no hi ha prou consultes", explica el director del CAP Passeig de Sant Joan, Yoseba Cánovas. El tancament del CAP Carles I del carrer Marina va fer que el del Fort Pienc assumís els seus equips. Això provoca que no hi hagi prou espais. A més, la insuficiència d'espais ventilats i la impossibilitat de fer circuits diferenciats per als pacients respiratoris han fet que el CatSalut hagi hagut d'instal·lar una carpa a l'exterior de l'ambulatori per fer proves de Covid-19.La mesura, però, no és suficient. "La manca de consultes fa que el seguiment dels pacients no es pugui fer com toca perquè no podem mantenir sempre les nostres agendes pròpies", diu Cánovas. "Tenim dificultats per atendre els pacients crònics", afegeix.Amb el nou retard en la instal·lació dels mòduls prefabricats els treballadors i veïns del CAP Passeig de Sant Joan veuen com en plena segona onada l'ambulatori continua al límit. A banda de les exigències fetes en les reunions amb el departament, la plataforma ha apostat també per mobilitzar el barri i els seus membres asseguren que ho continuaran fent fins que no tinguin solucions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor