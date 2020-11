València tanca totes les instal·lacions esportives a l'aire lliure per frenar els contagis

L'Ajuntament de València, a través de la Fundació Esportiva Municipal, ha ordenat el tancament temporal de les instal·lacions esportives municipals d'exterior que hi ha en diferents punts de la ciutat per tal d'evitar contagis de la Covid-19 a conseqüència d'aglomeracions i esports amb contacte físic.Aquest tancament temporal d'aquests recintes, anomenats Instal·lacions Esportives Elementals (IDES), es mantindrà fins al pròxim 9 de desembre, com ha destacat en un comunicat la Fundació Esportiva Municipal. L'entitat ha assenyalat que aquesta decisió s'ha adoptat "en compliment de la resolució de 6 de novembre de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures addicionals extraordinàries a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19"."Des d'avui i fins al 9 de desembre, les instal·lacions esportives d'exterior, les IDES, com es coneixen a les petites instal·lacions que estan repartides pels barris per a l'ús lliure, estaran tancades i clausurades per evitar possibles contagis davant la Covid- 19", ha assegurat en aquesta línia, la regidora d'Esports i presidenta de la Fundació Esportiva Municipal, Pilar Bernabé.