La justícia europea torna a reconèixer Puigdemont com a eurodiputat gràcies a Vox

El Tribunal General de la Unió Europea ha desestimat la demanda de Vox contra l'Eurocambra per haver reconegut Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats. El partit d'ultradreta va presentar un recurs al gener contra el reconeixement perquè considerava que el Parlament Europeu havia violat la llei espanyola.El tribunal amb seu a Luxemburg ha determinat que el cas és "inadmissible" perquè els tres eurodiputats de Vox, Jorge Buxadé, Maria Araceli i Hermann Tertsch, no han demostrat que "l'acte impugnat els afecti directament". El TJUE també ha rebutjat la demanada perquè s'ha interposat "davant d'un òrgan manifestament incompetent".

