VÍDEO Espectacular timelapse que fa evident el gran retrocés del delta de l'Ebre

Una cosa es leer que el delta del Ebro se está está erosionando a marchas forzadas y otra es verlo :(

Timleapse de imágenes Landast realizado con #GEE para python de @giswqs #remotesensing #landsat #erosion #nature #spain pic.twitter.com/9CnRvCLNB1 — fototropía (@jfsdiaz) November 17, 2020

El delta de l'Ebre es una zones humides de més importància de la mediterrània considerada un dels sistemes costaners més vulnerables al canvi climàtic. Cada any pateix una pèrdua de zones humides i d'arrossars a causa de la regressió de la costa per la falta de sediments fluvials, que queden retinguts als embassaments de la conca. Només a la conca catalana hi trobem 14 embassaments amb una capacitat màxima de de 3.803 hm3.El retrocés costaner és superior als 10 metres per any a la zona de la desembocadura, on la pèrdua d'aiguamolls s'ha avaluat en 150 hectàrees entre els anys 1957 i 2000. El Delta, ja sense força per la manca de sediments és cada vegada més fràgil i el problema s'accentua per la pujada del nivell del mar com a conseqüència del canvi climàtic, i per la subsidència –enfonsament–de manera que gairebé un 50% de la superfície del Delta podrà quedar afectada per aquest fenomen durant este segle.En el timelapse publicat a les xarxes observem de manera més que evident com l'aigua del mar va guanyant cada cop més terreny al Delta.

