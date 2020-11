Nous canvis a TikTok que permeten un major control als pares i mares

Novetats a TikTok. Des d'aquesta setmana la xarxa social permet que els pares dels menors d'edat triïn qui pot comentar les publicacions dels seus fills. A més a més també els dóna la possibilitat de triar si els seus comptes són privats o públics.Aquests canvis formen part del Mode de Sincronització Familiar, que la plataforma va llançar a principi d'aquest 2020. Aquesta funció permet als progenitors enllaçar els seus comptes amb les dels seus fills per així poder controlar quins continguts veuen i a qui arriben els vídeos que publiquen ells.El Mode de Sincronització Familiar ja donava l'opció als pares d'accedir a funcions com la gestió del temps en pantalla o la restricció de certs missatges directes.Amb l'ampliació d'aquest mode, TikTok vol donar més poder a les famílies per tal de protegir la privacitat dels seus fills i fer d'aquesta app un espai més segur.

