Barcelona cedeix 25 espais a Salut per «descongestionar» els CAP

L'Ajuntament de Barcelona ha cedit 25 espais municipals als CAP de la ciutat perquè puguin atendre els possibles casos de coronavirus. Així ho ha explicat la regidora de Salut, Gemma Tarafa, des del Casal de Gent Gran Joan Casanelles, equipament cedit temporalment per a esponjar el CAP El Clot, situat a pocs metres. Segons Tarafa, l'objectiu és permetre "descongestionar" els CAP."Són 25 espais, la majoria d'interior però també jardins on s'hi posarà una carpa", ha dit Tarafa. La cessió està regulada per un conveni marc, tindrà una durada inicial de sis mesos per a cadascun dels espais, i especifica que el Servei Català de la Salut (CatSalut) es farà càrrec de les despeses d'adequació i els costos de manteniment.Els espais cedits estan situats a prop d'un ambulatori i permeten que els CAP més congestionats per nombre de població atesa o amb més dificultats d'espai tinguin més espai físic per crear un circuit diferenciat per a atendre possibles pacients covid. "El que és important és que tot el que és el circuit 'brut' estigui a part", ha comentat. "La primària és una peça clau del sistema sanitari i té una tensió on tots hem de posar de la nostra part", ha indicat la regidora.Els 25 espais cedits temporalment per a fer proves diagnòstiques covid se sumen als 45 espais que l'Ajuntament ja va cedir a alguns CAP per fer la vacunació de la grip. En total, per tant, el consistori ha cedit l'ús d'una setantena d'equipaments municipals interiors i exteriors.La mesura arriba en un moment en què, paradoxalment, Salut ha anunciat que la cessió d'espais municipals als CAP no seran indefinides. El Servei Català de la Salut (CatSalut) impulsa ara la instal·lació d'espais supletoris en 60 CAP del país , que podrien arribar a ser 100.La pandèmia ha evidenciat la situació límit que viuen alguns CAP a Barcelona. Entre altres, els CAP del Passeig de Sant Joan, Raval Nord, Gòtic, Drassanes, Les Corts, Sardenya, Bon Pastor i Verneda i La Pau estan pendents de trasllat des del 2008.

