Les cambres reclamen a Junts i ERC l'aprovació de la seva llei abans que s'esgoti la legislatura

El Consell de Cambres de Catalunya ha fet avui una demostració de força a la Llotja de Mar per defensar la llei la proposició de llei de Cambres que s'està tramitant al Parlament. El projecte regula la participació institucional i el finançament de les cambres, i ha generat una batalla amb altres agents socials, de Foment i Pimec a CCOO i UGT. Patronal i sindicats han anunciat la seva oposició al text perquè consideren que dona a les cambres una representativitat que no els correspon.Les cúpules de les tretze cambres catalanes s'han aplegat a la Llotja per defensar el projecte, que des de les entitats es considera que omple un buit legal que ara mateix pateixen les cambres de comerç. El president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, ha posat en valor el paper d'aquestes institucions per enfortir el teixit econòmic del país, i més en un moment com l'actual de crisi sanitària. "Aquesta llei és clau pel futur de les cambres", ha dit, i ha demanat que en el ple del proper 2 de desembre, la llei s'aprovi en lectura única.Joan Canadell ha explicat que insisteixen en la tramitació d'urgència del text perquè en aquests moments les cambres no reben cap recurs econòmic públic que no sigui finalista, des que van perdre el recurs permanent, la quota obligatòria que ingressaven fins l'any 2011.Canadell ha esmentat diverses iniciatives dutes a terme des de les eleccions camerals de fa un any i mig: projecte Catalunya 2030/40, fer costat al Govern en plena pandèmia, projecte "Que cap empresa tanqui", ajuda a més de 5.000 empreses a internacionalitzar-se o la posada en marxa de plans de formació per a persones més de 45 anys, entre d'altres.La proposició de llei, tramitada amb el suport de Junts i ERC, assegura el seu finançament amb l'aportació de fons dels pressupostos de la Generalitat, però, sobretot, que atorga representativitat a les cambres. "Sisplau, no atureu les cambres, no atureu les empreses, no atureu el país", ha exclamat en l'inici de l'acte Jaume Fábrega, president del Consell de Cambres.La patronal assegura que l'adscripció de les empreses a les cambres és purament administrativa i no pas de representació, el que fa que les cambres no hagin d'exercir cap representativitat empresarial. La polèmica està servida i no sembla que hagi d'aturar-se. Però l'esgotament de la legislatura ha generat nervis.Les cambres volen que el Parlament aprovi la llei abans que s'acabi la legislatura i només queden dos plens abans que el Parlament es dissolgui amb motiu de les eleccions previstes per al 14 de febrer. Si s'arriba a votar, la llei pot ser aprovada ja que disposa en aquests moments del suport dels grups de Junts i ERC, i l'abstenció anunciada de la CUP.

