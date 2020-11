Una jove catalana desenvolupa un dispositiu per detectar el càncer de mama amb una mostra d'orina a casa

L'enginyera biomèdica catalana Judit Giró ha desenvolupat un dispositiu que podria diagnosticar el càncer de mama a través d'una mostra d'orina a casa. S'anomena The Blue Box i li ha servit per rebre el premi internacional The James Dyson Award, dotat amb 35.000 euros. El dispositiu dissenyat per la catalana analitza l'orina humana i detecta el càncer amb una taxa de classificació de més del 95%.The Blue Box analitza determinats compostos presents en l'orina per a detectar signes de càncer de mama. Durant uns minuts, fa una anàlisi química de la mostra i envia els resultats al núvol, on s'executa un algoritme basat en intel·ligència artificial. Això condueix a un diagnòstic que es comunica a través d'una aplicació al mòbil.La investigadora, de 24 anys, es va centrar en com diagnosticar el càncer de mama d'una manera menys invasiva i costosa per evitar així que moltes dones se saltessin les proves . El primer prototip el va fer el 2017 com a treball final de grau. Giró ha explicat que es va demostrar la hipòtesi que la anàlisi de metabòlits realitzada en orina és suficientment significatiu per a classificar les pacients entre subjectes control i pacients amb càncer de mama amb metàstasi.Per tal de provar el dispositiu es van recollir 90 mostres d'orina humana de subjectes control i pacients amb càncer de mama a l'Hospital Sant Joan de Reus. Es va assolir una sensibilitat del 75%. El segon prototip, desenvolupat a la Universitat de Califòrnia on treballa la jove, assoleix una classificació del 95%.Ara s'està a l'espera que el comitè ètic de al Universitat de Califòrnia aprovi el protocol i es puguin començar a recollir mostres d'orina de pacients abans que siguin diagnosticades. Això permetrà conèixer la capacitat de diagnòstic real en pacients amb tumors de mama en estadi més inicial. L'objectiu és que el dispositiu estigui en fase de prototip final en dos anys, preparat per a estudis en humans i assaigs clínics.

