​Mor un home de 84 anys a Ripoll en un incendi al seu habitatge

Un home de 84 anys ha mort aquest divendres a Ripoll arran d'un incendi a un pis situat al carrer Trinitat. L'avís s'ha rebut a les 8.33 h. La víctima, que vivia sola, ha mort al balcó arran de les cremades.Els Mossos d'Esquadra apunten com a principal hipòtesi que l'home s'hauria cremat la roba accidentalment mentre s'escalfava l'esmorzar i que hauria sortit a fora on ha mort.Fins al lloc s'han desplaçat cinc dotacions de Bombers, Policia Local, Mossos d'Esquadra i el SEM, que no han pogut fer res per salvar-li la vida.És la segona víctima mortal en un incendi a la ciutat aquest mes. Divendres passat també va morir un home en un habitatge del carrer Indústria número 35 i es va obrir una investigació.

