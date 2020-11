VÍDEO Uns lladres caven un sofisticat túnel de 120 metres per robar en una empresa

Un grup de delinqüents va intentar robar les instal·lacions de l'empresa de valors SEPSA a la ciutat de Celaya (Mèxic) a través d'un túnel subterrani de més de 120 metres de longitud.El túnel comptava amb il·luminació, sistema de ventilació, comunicació, internet i fins a àrees de descans. Els lladres van intentar fer el robatori el passat diumenge 15 de novembre, però van ser detinguts en els últims metres abans d'arribar al seu objectiu. El pla es va veure frustrat perquè l'àrea per on volien entrar estava bloquejada amb una placa d'acer blindat.A això es va afegir l'activació de les alarmes i sirenes en les instal·lacions, les quals van alertar la policia i el personal de l'empresa. En arribar al lloc, els agents van muntar un operatiu i van inspeccionar els voltants amb la finalitat de capturar als delinqüents.No obstant això, fins al moment no se sap si hi ha detinguts i només van aconseguir trobar el túnel. Per l'arquitectura de la construcció es dedueix , va trigar mesos a construir-se, però cap dels veïns va escoltar alguna cosa.Per la seva banda, SEPSA va confirmar que els seus protocols de seguretat funcionen per protegir, tant als empleats com l'efectiu protegit en la volta.

