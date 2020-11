La retirada del monument franquista de Tortosa es farà a l'estiu

Primer pla de l'àguila que sobresurt del monument franquista de Tortosa Foto: Sofia Cabanes

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Justícia, Ester Capella han anunciat aquest divendres al matí, davant del monument franquista de Tortosa (Baix Ebre), la seva retirada, que es preveu que comenci a l'estiu del 2021. Durant el més de març s'adjudicarà l'obra iniciant-se l'enderroc el mateix estiu d'aquest any.El passat octubre el Departament de Justícia va dir que n'assumirà el cost i l'execució del projecte. Al seu torn, Ester Capella denunciava que l'executiu espanyol no feia complir la llei de memòria històrica i un cop més es tornava a desentendre de la propietat del monòlit.El dilluns passat , La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CUTE) va aprovar definitivament la modificació del planejament urbanístic de Tortosa per descatalogar el monument de la Batalla de l’Ebre, situat al riu Ebre al seu pas per Tortosa . A partir de llavors ja no s'inclou en cap de les tres categories de protecció incloses a la Llei del Patrimoni cultural català i amb la modificació definitiva del POUM de Tortosa se suprimeix la fitxa 0154, corresponent al monument, del catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat.Els informes sectorials aportats pel consistori eren favorables a la descatalogació i el plenari ho va aprovar el passat 23 d'octubre. L'informe de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) tampoc conté cap objecció a l’eliminació del monòlit situat en domini hidràulic i la CUTE ha considerat que, pel que fa a la legislació urbanística, la proposta de modificació del planejament és admissible.Una lluita històrica per una gran part de la societat tortosina que en reiterades ocasions els governs municipals no han tirat endavant les mocions per enderrocar el monument feixista més gran de Catalunya. Propietats, responsabilitats, permisos, reinterpretacions amb referèndum inclòs han estat durant anys una de les moltes excuses per no tirar endavant una retirada que avui ja té data d'execució.

El monument franquista, incrustat al mig del riu Ebre, vist des d'un carrer de Tortosa. Foto: Sílvia Berbís

