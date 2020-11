La comparació «sense prejudicis» d'Oriol Mitjà sobre la gestió de la segona onada a Madrid i Catalunya

Si els resultats de Madrid son certs o falsejats, ho desconec.

Si ho mireu sense prejudicis i feu una avaluació pre-post intervenció amb múltiples paràmetres per triangular si tots van en la mateixa direcció

1)control a nivell de barri

2)incidència Covid

3)ingressos hospitalaris — Oriol Mitjà (@oriolmitja) November 20, 2020

(1) El detall de la incidència a nivell de barri mostra que en els barris i municipis on es va fer el testeig antigènic va disminuir la incidència pic.twitter.com/2cWfxEPSMJ — Oriol Mitjà (@oriolmitja) November 20, 2020

2) Madrid sense tancar l'economia (aparentment) ha aconseguit una reducció del nombre de casos confirmats durant el mes d'octubre pic.twitter.com/EorefoK9MY — Oriol Mitjà (@oriolmitja) November 20, 2020

4) El nombre de defuncions/dia segueix el mateix patró que el nombre d'hospitalitzacions. pic.twitter.com/owzu6NdQ7S — Oriol Mitjà (@oriolmitja) November 20, 2020

Després dels seus elogis a l'estratègia d'Isabel Díaz Ayuso en la segona onada de la pandèmia, Oriol Mitjà ha insistit aquest divendres en destacar l'"evidència que la intervenció del testeig antigènic massiu a barris d'alta incidència ha estat eficaç", després de la seva compra de 5 milions de proves pel setembre.Tot i l'aprovació d'aquesta tècnica, però, l'investigador afirma que la gestió global de la segona onada "ha estat dolenta" a Madrid, on "el nombre de morts és elevat". En tot cas, Mitjà ha aclarit que "si els resultats de Madrid són certs o falsejats, ho desconec", però demana mirar-los "sense prejudicis" i amb diversos paràmetres "per triangular si tots van en la mateixa direcció".Així, Oriol Mitjà ha comparat diversos indicadors del coronavirus de Catalunya i Madrid en un fil a Twitter. En primer lloc, un mapa dels barris madrilenys que exposa la diferència epidemiològica entre el 20 de setembre i el 27 d'octubre. Segons el doctor, "mostra que en els barris i municipis on es va fer el testeig antigènic va disminuir la incidència".En segon lloc, Mitjà defensa que "sense tancar l'economia (aparentment)", Madrid "ha aconseguit una reducció del nombre de casos confirmats durant el mes d'octubre", acompanyat d'una gràfica que mostra com Catalunya està per sobre en incidència acumulada.En una altra gràfica, l'epidemiòleg explica que a Madrid "no s'ha eradicat la transmissió" però el nombre d'ingressos a l'hospital i a UCI "s'ha estabilitzat en un altiplà de 15 ingresos UCI/dia sense restriccions". A Catalunya, en canvi, afirma que "vam pujar fins a un pic de 30 i després de les restriccions hem baixat a 15 ingresos UCI/dia". Pel que fa a les defuncions, se segueix "el mateix patró" que en el cas de les hospitalitzacions.

