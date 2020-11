El PSC promourà la reforma de la Constitució el 14-F tot i admetre que ara no és viable

Amb el Govern posant en dubte la data del 14-F per celebrar les eleccions, els partits han posat en marxa la confecció dels seus programes malgrat la incertesa de calendari que comença a ser explícita. Un cop més, el PSC tornarà a defensar la reforma de la Constitució en sentit federal, amb la diferència substancial que en la convocatòria del 2017 el PSOE encara no governava la Moncloa. Els socialistes catalans es comprometen a promoure-la, tot i que admeten que en aquests moments l'aritmètica al Congrés no la fan viable.L'esbós del programa electoral del PSC es fa públic el mateix dia que el CEO pronostica que poden obtenir entre 22 i 23 diputats en les pròximes eleccions. És a dir, almenys cinc més que els actuals. També en un moment en què, malgrat haver aprovat el pla de flexibilització de les restriccions per conviure amb la pandèmia, el propi Govern posa en dubte si es podran celebrar les eleccions del 14-F.La reforma federal de la Constitució va quedar recollida en la Declaració de Granada segellada l'any 2013 entre el PSC i el PSOE. El tracte era el següent: els socialistes catalans enterraven la defensa del dret a decidir legal i acordat abanderat per Pere Navarro i Ferraz assumia el concepte federal. Aquest acord, però, sempre va ser entès com un punt de partida per al PSC i un punt d'arribada per al PSOE. La proposta es reitera en la Declaració de Barcelona, la que va segellar la pau després que el PSC es negués a abstenir-se a la investidura de Mariano Rajoy i trenqués la disciplina per votar en contra. I ara, en l'esborrany del programa electoral, tornen a reivindicar-la.Entenen que ha de servir per abordar l’encaix de Catalunya a Espanya, però també "per consolidar les conquestes socials assolides i recollir les voluntats i els anhels dels ciutadans i les ciutadanes". Significatiu va ser que Miquel Iceta hagués de despenjar el telèfon a les vigílies de l'inici de la campanya de les eleccions espanyoles del 10-N de l'any passat per emplaçar Pedro Sánchez a recuperar la defensa del federalisme, que havia caigut del programa del PSOE.Els socialistes catalans, però, reconeixen que les circumstàncies no afavoreixen el seu propòsit. "Si no se supera la polarització política present, aquesta reforma no podrà ser implementada en l’actual escenari", reconeix el document base del programa que ara serà sotmès a un procés d'aportacions dels membres del partit. Tenint present aquest context, aposten per desplegar dues vies que serveixin per llaurar els seus objectius. Des de la vessant catalana, defensen "l'aprofundiment" de l'autogovern a través del marge que ofereix l'Estatut i també la taula de diàleg entre la Moncloa i la Generalitat per afrontar el conflicte.Des de la vessant estatal, aposten per "promoure els òrgans necessaris en el poder legislatiu espanyol, perquè comenci a treballar en els continguts d’aquesta reforma constitucional en sentit federal des dels principis del consens, el diàleg i la pluralitat". Segons els d'Iceta, cal anar llaurant les bases de la reforma constitucional a través de fórmules d'acord amb els partits per reconèixer "les singularitats pròpies de les nacions i nacionalitats", la territorialització del sistema de govern del poder judicial, la reforma del Senat o la reforma del sistema de finançament. De fet, tornen a recuperar l'impuls de la hisenda federal a través del Consorci Tributari recollit en l'Estatut. "L’única alternativa existent a aquesta reforma ratificada és la paràlisi i l’immobilisme", recull l'esquelet del programa del PSC sobre el canvi constitucional que sostenen.La filosofia del programa, però, pivota en les mesures econòmiques i socials per gestionar la crisi, situant una especial importància en els fons europeus. La dicotomia que s'haurà d'afrontar en les pròximes eleccions catalanes, asseguren, serà entre escollir "més del mateix o un canvi". La diagnosi que fan és que el projecte de l'actual Govern està "esgotat", fet que consideren que s'ha evidenciat especialment amb la nova crisi oberta aquesta setmana pel pla de desescalada.Cal, insisteixen, centrar-se en les "urgències i les importàncies" i això passa per un Govern capaç de garantir "menys poesia i més prosa, sense soroll i amb humilitat". Blindar la sanitat pública i focalitzar les polítiques per revertir que la igualtat d'oportunitats no vagi per barris, insisteixen, és de màxima importancia en les actuals circumstàncies. Toca, resumeixen, "superar el procés" per avançar.

