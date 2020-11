Salut desplegarà una campanya de tests massius que inclourà les farmàcies

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut ha detallat aquest divendres l'estratègia que seguirà a partir d'ara per mirar de contenir el virus un cop superat el pic de la segona onada i amb la corba de contagis en descens. L'estratègia es basarà en campanyes de tests massius que inclouran proves PCR i tests d'antígens. La consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, han desgranat els principals elements d'aquesta nova línia d'actuació, que inclourà la col·laboració de les farmàcies.Tindrà tres eixos: cribratges comunitaris, cribratges a col·lectius vulnerables i cribratges a col·lectius específics. Salut ha comprat un total de vuit milions de tests d'antígens o tests ràpids, que no només es destinaran a aquests cribratges. L'estratègia també inclourà proves d'automostra que s'hauran d'anar a recollir a les farmàcies.Vergés ha remarcat que des del Govern s'ha buscat "l'equilibri" entre economia i salut, un equilibri que porta implícit un risc epidemiològic que cal controlar. L'estratègia passa per "anar a buscar el virus" amb més tests. Es faran cribratges comunitaris intensius, en zones d'alta incidència, o en punts estratègics. Podran ser temporals i mòbils, o dirigits. També es faran cribratges en persones vulnerables i professionals de residencies. Per últim, també cribratges específics en personal sanitari, entitats esportives i entorn laboral.A partir de la setmana que ve i de manera progressiva, el Departament de Salut tornarà a ser "proactiu" a l'hora de fer proves per detectar asimptomàtic, trencar cadenes de transmissió i reduir la positivitat. En aquesta estratègia, la població diana serà a partir de 18 anys perquè els menors ja estan "bastant testats". "Es començarà per la gent de 50 o més anys, perquè a les franges més joves hi entrarem amb el projecte amb la secretaria general de l'Esport", ha detallat.Argimon ha evitat "mullar-se" a l'hora de quantificar el nombre de proves que es faran. "Hem d'esperar a les primeres proves, perquè no sabem quanta gent s'hi apuntarà", ha dit. El doctor ha remarcat que no serà un cribratge "en dues setmanes" com es va fer a Eslovàquia, sinó que afectarà a molta part de la població però trigarà més temps i evolucionarà en funció de com avanci l'epidèmia. "La via eslovaca té un gran component logístic que a curt termini no podem plantejar. No descartem res, però el que nosaltres expliquem és perquè és viable. Tot està sobre la taula", ha detallat.En aquesta nova estratègia es reforcen una sèrie d'accions. Vergés ha detallat que s'han pres mesures "dures" quan ha estat necessari. "Hem aconseguit l'objectiu de doblegar la corba i anar de baixada, però no podem baixar la guàrdia", ha remarcat. Per això, s'han incorporat 500 persones més al rastreig i ja n'hi haurà 3.000. Aquestes persones faran enquestes, detectaran vulnerabilitats i donaran suport al traçat de contactes. Vergés ha detallat que també s'han posat en marxa els SMS de contactes, que reforça el rastreig.La part assistencial també s'ha reforçat amb 300 milions d'euros, que es dedicaran a atendre la Covid i "transformar i donar un rol estructural" a l'atenció primària. També s'han activat cinc annexes a hospital per reforçar UCI en 1.500. "Tot això és per donar resposta a la Covid i altres malalties", ha apuntat.Argimon ha detallat que la corba va baixant i també baixen les proves PCR que es feien fa unes setmanes, perquè hi ha menys casos. Fa dues setmanes es van fer 270.000 proves diagnòstiques a la setmana, el pic fins ara, i amb una positivitat molt elevada. Ara això ha anat baixant, també el percentatge de positivitat. "Ara cal tornar a sortir al carrer i intensificar els cribratges. Des del juliol s'han ampliat els equips tècnics en tots els laboratoris per incrementar capacitat de detecció.Salut ha comprat sis milions de tests d'antigen que s'han ampliat a vuit aquesta mateixa setmana. De moment s'estan dedicant a pacients simptomàtics, contactes i s'utilitzaran en cribratges en zones d'alta incidència. "Ens dona rapidesa i el valor de prendre mesures d'aïllament de manera més ràpida", ha detallat.El doctor ha remarcat la necessitat d'una xarxa àmplia de professionals per fer aquests cribratges. Salut va dir que en dos mesos es volien fer 500.000 proves, però s'ha arribat a 488.000. "Això és un esforç ingent", ha dit. Hi ha més de 300 persones dedicades en aquest àmbit.Les accions de Salut, però, requereix també "d'autoprotecció". "Tot el que fem pren sentit si la gent s'autoprotegeix. És bàsic", ha reclamat la consellera de Salut. Per això, Vergés ha demanat mantenir els grups de convivència estable i que tot allò que es faci més enllà d'aquest grup bombolla s'ha de fer respectant estrictament les mesures de seguretat de distància, mans, mascareta i aire lliure.

