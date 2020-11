El «no» a la independència obté un 49% de suport i s'imposa al «sí», amb un 43,6%

El "no" a la independència s'imposa al "sí", segons el tercer baròmetre anual del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), fet públic aquest divendres . Segons l'enquesta, un 49% dels catalans no vol la independència, mentre que sí que la defensa un 43,6%, mentre que la resta no ho sap o no contesta. Tot i això, els que en són favorables retallen lleugerament diferències respecte l'anterior baròmetre, fet públic el juliol, on el "no" obtenia el 50,5%% i el sí, el 42%.En canvi, una enquesta sociopolítica del CEO publicada fa un mes apuntava a un empat tècnic entre les dues opcions , per bé que el treball de camp d'aquella va ser telefònic i aquest fet pot generar un biaix amb la mostra i distorsions en la sèrie històrica. Les enquestes d'aquest tercer baròmetre es van fer entre el 13 d'octubre i el 7 de novembre a 2.000 persones.Tot i això, un 77,6% d'enquestats està d'acord en que els catalans tenen dret a decidir el seu futur com a país votant en un referèndum, opció que rebutja només un 16,2%, mentre que un 3,2% no hi està ni d'acord ni en desacord. Un 51% dels votants del PSC avala aquesta opció, així com un 39,1% dels de Cs, un 39,5% dels del PP o una clara majoria dels electors de partits independentistes o dels comuns.Preguntats per l'encaix preferit entre Catalunya i Espanya, amb diverses opcions, un 34,9% opta per l'estat independent, mentre que seguir sent una comunitat autònoma és la segona via preferida, amb el 28% de suport. En tercer lloc, l'estat federal en suma el 22,6% i la regió d'Espanya, tan sols un 6,4%. Per electorats, l'estat independent s'imposa entre els de JxCat, ERC, CUP i PDECat, l'autonomisme és la preferència de Cs, PSC, PP i Vox, i els comuns són els únics que opten majoritàriament pel federalisme.En relació a les mobilitzacions, un 61,3% dels enquestats defensa que "la protesta social és un instrument eficaç a l'hora d'aconseguir que els representants polítics rectifiquin o canviïn de rumb", mentre que un 34,3% assegura que "la protesta social és inútil" de cara a aconseguir canvis polítics. És un percentatge molt similar al resultat del tercer baròmetre de 2019, quan ja es va demanar per aquesta qüestió. La protesta social és útil, segons els votants de JxCat, ERC, PSC, comuns, CUP i PDECat, no ho és segons els de Cs i Vox, i els del PP estan dividits.

