Sánchez, Illa i Iglesias planten la comissió sobre les residències al Parlament

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el vicepresident social, Pablo Iglesias, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, no compareixeran a la comissió d'investigació de la gestió de les residències de gent gran durant la pandèmia.Els ministres han al·legat davant la cambra catalana que el Consell d'Estat diu que les cambres autonòmiques "no tenen potestat" per requerir-los. I el president d'aquesta comissió d'investigació, Vidal Aragonès (CUP), els hi ha enviat una carta retraient-los la seva actitud i dient que es tracta d'una "decisió política". Tots tres estaven citats a comparèixer el 23 de novembre.En la carta que Vidal Aragonès ha dirigit als dos ministres, el diputat anticapitalista diu que els dictàmens del Parlament és que no estan obligats a comparèixer però que això no significa en cap cas que no ho puguin fer. I ha afegit que ell no comparteix jurídicament aquests criteris. "Més enllà que a criteri jurídic d'aquest president sí que hi està obligat, vostè té la decisió política de comparèixer o no comparèixer, sense que tingui cap impediment", afegeix.També es dirigeix als ministres per recordar-los que només s'ha requerit la seva compareixença telemàtica durant 60 minuts perquè la comissió vol conèixer, entre d'altres qüestions, "quins van ser els elements que han causat més de 4.000 morts, per tal que mai més es torni a repetir, amb l’objecte de reparar (si això fos possible) a familiars de les persones mortes". I Vidal Aragonès ha apel·lat al respecte que mereixen les famílies de les víctimes, els treballadors i treballadores del sector i les entitats que gestionen les residències."Si ha tingut més de 60 minuts per parlar amb representants del govern de Portugal en relació a la covid-19 no podem imaginar que no tingui 60 minuts telemàtics per aquesta comissió", ha reblat.

