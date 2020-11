La Generalitat estudia encara si la cultura pot ser excepció en el confinament del cap de setmana

Altres notícies que et poden interessar

El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha assegurat que no està tancat que els actes culturals siguin una excepció en el confinament municipal de cap de setmana. Després que el Govern apuntés aquest dijous que seria així, Delgado ha dit a Catalunya Ràdio que aquest és un dels "serrells" oberts.Ha explicat que encara es treballarà el tema aquest divendres per tal d'aconseguir uns criteris "el més coherents possible". "Quan permetem que hi hagi mobilitat per anar a veure una obra de teatre, ens plantegem que hi ha famílies que es volen trobar el cap de setmana i no poden, si això és coherent o no", ha declarat. Ha afegit que en la publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) això "acabarà d'estar clar".Fonts del Departament de Cultura van apuntar aquest dijous que la cultura es mantindria com una excepció en el toc de queda sempre que el públic ho justifiqués amb una entrada. D'aquesta manera, els espectadors podrien arribar més tard de les 22.00 hores a casa si han anat al teatre, al cinema o a un concert. També van obrir la possibilitat que fossin excepció al confinament municipal.A partir de dilluns, en la primera de les quatre fases, cinemes, teatres, auditoris i sales de concert obriran amb un aforament del 50% i sense superar les 500 persones de públic. Museus, biblioteques i sales d'exposicions amplien les restriccions del 30% al 50%.

