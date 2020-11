​Plataforma per la Llengua, ACPV i Escola Valenciana demanen un canvi legislatiu per garantir l'ús del valencià

Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana i la Plataforma per la Llengua han demanat a les institucions de l'Estat que reconeguin el plurilingüisme i que es garanteixi l'ús del valencià amb un nova normativa. Les entitats han reaccionat així a través d'un comunicat on han fet referència a la darrera sentència de la sala segona de la secció contenciosa administrativa del TSJCV, que, segons han explicat, ha anul·lat l'exigència d'un títol de valencià per a accedir a la borsa de treball d'interins de secretaria i intervenció locals, considerant que la normativa estatal no ho contempla. Les entitats lamenten que hi ha lleis estatals que "continuen tenint preceptes fortament supremacistes en matèria d’administració pública".Les tres entitats afirmen que "la sentència demostra que és urgent canviar el marc legal, per a fer efectius els drets lingüístics dels valencians". Consideren que l'Estat hauria de reconèixer formalment "les conseqüències de l'oficialitat de les llengües dels territoris de l'Estat, amb tots els efectes legals, jurídics i polítics".Segons les tres entitats, la legislació estatal actual "exclou requerir la capacitació al personal de les administracions públiques, que en té prou amb conèixer una de les dues llengües oficials i que, mentre això segueixi així, determinades places vinculades a l'administració de l'Estat podran ser cobertes per personal no capacitat".

