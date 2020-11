George Clooney revela per què va regalar un milió de dòlars a cada un dels seus millors 14 amics

George Clooney ha confirmat un rumor que ja rondava des del 2013: que havia regalat un milió de dòlars a 14 dels seus millors amics. L'estrella de Hollywood, va voler tenir un gest d'agraïment a totes aquelles persones que li van donar suport en els moments més durs de la seva carrera. Clooney ha explicat que ho va fer quan estava a punt d'estrenar Gravity (un dels seus majors èxits en taquilla) i ha revelat que, en aquell moment de la seva vida -en el qual acabava de conèixer la seva dona actual, Amal Alamuddin-, va voler donar-los les gràcies a aquells que van estar amb ell abans que l'èxit li convertís en un llorejat actor."Amal i jo acabàvem de conèixer-nos, encara no havíem començat a sortir. En aquell moment, era un home solter de 52 anys, que estava envellint i els amics, majoritàriament, eren més grans que jo" comença explicant en una entrevista per a la revista GQ. "Recordo que durant un període de 35 anys, ells em van ajudar d'una manera o altra. Em van deixar dormir en els seus sofàs quan no tenia diners, que m'ho van prestar quan més ho necessitava. Són persones que m'han ajudat i han estat allà, especialment en els moments més complicats, són tots bons amics", afegeix.Clooney, que està a punt d'estrenar a Netflix "Cel de Mitjanit" Cel de Mitjanit continua: "Sense ells, no tindria res del que tinc. Són tots molt propers. Vaig pensar que, si em passés alguna cosa, com que m'atropellés un autobús, estarien en el meu testament. Així que, em vaig dir, ¿per què esperar que m'atropelli un autobús?"D'aquesta manera, l'actor va traçar un pla per reunir els 14 amics i donar-los, a cada un, un maletí amb un milió de dòlars en efectiu. No va ser tasca fàcil i va necessitar ajuda d'un petit cercle de la seva confiança. Va aconseguir el seu objectiu, ja que va aconseguir sorprendre'ls.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor